وفاة عازف الجاز الأمريكي يوسف لطيف عن 93 عاما

Image caption اشتهر يوسف لطيف بمزاوجته الموسيقى الشرقية مع موسيقى الجاز.

توفي عازف موسيقى الجاز الأمريكي يوسف لطيف، الذي اشتهر بقدرته على العزف على آلالات متعددة ومزاوجته الموسيقى الشرقية مع موسيقى الجاز، عن 93 عاما.

ولطيف المتوج بجائزة غرامي الموسيقية الشهيرة، عزف مع فرق "Dizzy Gillespie " و "Charles Mingus" وحصل على شهرة عالمية بعد ذلك بوصفه أحد أشهر من زاوجوا بين الموسيقى العالمية، والشرقية منها على وجه الخصوص، مع موسيقى الجاز.

في عام 1987 فاز لطيف بجائزة غرامي عن أدائه في عمله الموسيقي "ليتل سيمفوني" الذي عزف فيه على كل الآلات.

وظل لطيف يعاني من سرطان البروستاتا لفترة طويلة حتى وفاته الاثنين في منزله في ماساشوسيتس بالولايات المتحدة.

وأشارت كلمة نعي للطيف إلى أنه ظل يقدم حفلاته الموسيقية رغم مرضه وكبر سنه حتى صيف عام 2013 ، وقد عرف برعايته ودعمه للمواهب الواعدة في موسيقى الجاز.

ولد لطيف، واسمه الحقيقي وليام أيمانويل هادليستون في عام 1920 ، واشتهر في أوساط عازفي الجاز في ديترويت في الأربعينيات والخمسينيات قبل ان ينتقل إلى نيويورك في الستينيات.

بدأ حياته كعازف على آلة الساكسفون، بيد أنه أتقن أيضا العزف على آلات الفلوت والأبوا والباسون، كما استخدم آلات نفخ خشبية من بلدان مختلفة في العالم في موسيقاه.

ومن التكريمات الأخرى التي حصل عليها، شهادة دكتوراة في التعليم من جامعة ماساشوسيتس، وجائزة الموهبة الوطنية في الفنون عام 2010.