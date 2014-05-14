التحقيق مع جاستن بيبر لاتهامه بمحاولة السرقة

مصدر الصورة Reuters Image caption يواجه بيبر عدة مشكلات منذ فترة

تجري الشرطة في مدينة لوس انجليس الأمريكية تحقيقات مع مغني البوب الكندي جاستين بيبر بشأن اتهامه بمحاولة ارتكاب جريمة سرقة.

وأعلنت الشرطة أن شخصا، لم تكشف هويته، اتهم بيبر (20 عاما) بالسرقة.

وأوضحت الشرطة أن "حتى الآن لم يتم إلقاء القبض (على بيبر). المحققون يجرون مقابلات مع الضحية."

وحسب موقع (تي إم زد) لأخبار المشاهير، يواجه بيبر تهمة سرقة هاتف امرأة من حقيبتها بعدما التقطت صورا له وهو في ملعب غولف في لوس انجليس.

ويواجه بيبر مشاكل منذ مطلع العام الحالي، إذ احتجزته السلطات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول في ولاية ميامي. وستبدأ محاكمته في هذه القضية في يوليو/ تموز المقبل.

كما فتشت الشرطة منزله بولاية كاليفورنيا بعد إتهامه بإلقاء البيض على بيت أحد الجيران.

واحتجز بيبر منذ ثلاثة أسابيع في مطار لوس انجليس الدولي، واستجوبه موظفو الجمارك بعد عودته من رحلة في آسيا. لكن لم يتخذ أي إجراء رسمي ضده، وأفرج عنه بعد أربع ساعات.

وأضعفت هذه الحوادث صورة بيبر لدى الرأي العام، إذ واجه صيحات استهجان بعد فوزه بإحدى الجوائز في مسابقة "جوائر جونو كندا" الشهر الماضي.

وواجه صيحات استهجان مرة أخرى يوم الأحد عندما اصطحب والدته إلى مباراة لكرة السلة في لوس انجليس.