وفاة الاعلامي العربي-الامريكي كيسي قاسم عن 82 عاما

مصدر الصورة Reuters Image caption كيسي قاسم "ايقونة اذاعية"

توفي الاعلامي والاذاعي العربي الامريكي المعروف كيسي (كمال امين) قاسم اللبناني الاصل، والذي اشتهر بتقديم برنامج (امريكان توب فورتي) لعدة عقود، في ولاية واشنطن عن 82 عاما حسبما اعلنت ابنته اليوم الاحد.

وبرنامج قاسم الأسبوعي كان يقوم بتصنيف المراتب الأربعين الأولى للأغاني الأميركية الأكثر رواجا وشعبية.

واشتهر قاسم - الذي ولد في ولاية ميشيغن الأميركية، وكان ابن مهاجر لبناني جاء إلى الولايات المتحدة من منطقة جبل الشوف - بتقديمه برنامجه الشهير الذي كان يشاهد على نطاق الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.

كما كسب شهرة باعتباره صوت الشخصية الكرتونية (شاغي) في افلام (سكوبي دو).

وكان قاسم يعاني من داء ليوي، وهو نوع من الخرف، وكان مؤخرا موضوع صراع قضائي عائلي مرير بين ابنته وزوجته حول احقية العناية به في ايامه الاخيرة.

وتأتي وفاته بعد ايام قليلة من صدور حكم قضائي يخول ابنته كيري بحرمانه من الطعام والماء والدواء وذلك ضد رغبة زوجته جين التي تزوجها قبل 34 سنة.

وجاء في تغريدة نشرتها كيري قاسم في موقع تويتر "في وقت مبكر من هذا اليوم، يوم عيد الاب، رحل عنا والدنا كيسي قاسم وهو محاط باسرته واصدقائه."

ومضت كيري للقول "رغم علمنا بأنه الآن في مكان افضل ولم يعد يعاني، فإننا كسيرو القلب. نشكركم للحب والدعم والصلواة التي رفعتموهما من اجلنا. ان العالم سيفتقد كيسي قاسم تلك الموهبة العظيمة وذلك الانساني الفذ. ونحن سنفتقد والدنا جدا."

وكان قاسم قد بدأ مسيرته الفنية والاعلامية في خمسينيات القرن الماضي، واشتهر ببرنامجه الموسيقي الاسبوعي الذي كان يقدم فيه الاغاني الرائجة. وكان ينهي كل حلقة من البرنامج بمقولته الشهيرة "ابق قدميك على الارض، ولكن مد يديك الى النجوم."

وواصل قاسم تقديم برنامجه حتى التسعينيات، وتقاعد من العمل الاذاعي عام 2009.

وكان برنامجه يبث في خمسين من بلدان العام.

وفي افلام (سكوبي دو) الكرتونية، كان كيسي قاسم صوت شخصية (شاغي)، الفتى النهم والجبان من عام 1969 الى عام 1995، ثم من عام 2002 الى عام 2009.

كما قام بادوار عديدة في برامج تلفزيونية وافلام كرتونية واعلانية على مدى حياته العملية.

وكان قاسم يفخر باصوله العربية، وقال مرة "إن العرب الأميركيين يحدثون فرقا في الحياة الأميركية،" لافتا إلى تميّز العديد منهم بالإبداع والشجاعة إضافة إلى ولائهم للولايات المتحدة لأكثر من 100 سنة.

وقالت كيري قاسم "كلما نمت شهرة والدي، أصبح مدركا لحجم المسؤولية التي كان يحملها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع العرب الأميركيين في وسائل الإعلام".

ولفتت كيري إلى أن آراء والدها لم تكن مقبولة دائما لكنه كان يحظى باحترام شديد بين أترابه، "وقد عمل بلا هوادة لمحاربة الصور النمطية السلبية للعرب في السينما والتلفزيون".

ولعب كايسي قاسم دورا رئيسيا في تأسيس المنظمات الوطنية المتخصصة بتوعية العرب الأميركيين وبنشاطهم، وتحدث باسمهم في العديد من القضايا السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي عام 1995، وضع اسمه في "قاعة مشاهير الإذاعات الوطنية"، وهي أشبه بمتحف يضم آثار المكرمين، ويعرّف بهم وبإنجازاتهم.

كما وضعت في العام نفسه نجمة باسمه في أحد شوارع هوليوود، وحصل عام 1997 على جائزة مجلة "بيلبورد" في نسختها الأولى، والتي حملت اسم: جائزة "أيقونة الراديو".