تحديد سبب وفاة ابنة ويتني هيوستن ومنع إعلانه بأمر قضائي

مصدر الصورة Getty Image caption توفيت بوبي كريستينا، 22 عاما، في مستشفى لعلاج الحالات الحرجة في 26 يوليو/ تموز

قال مسؤولون إن سبب وفاة بوبي كريستينا براون، إبنة المغنية الشهيرة ويتني هيوستن، قد حدد بيد أنهم لن يكشفوا عن نتائج تشريح جثتها.

وأشاروا إلى أن محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية أمرت بالتحفظ على نتائج الفحص الطبي وعدم نشرها.

وتوفيت بوبي كريستينا، 22 عاما، في مستشفى لعلاج الحالات الحرجة في 26 يوليو/ تموز، بعد ستة أشهر من العثور عليها فاقدة الوعي في حمام منزلها.

وكانت والدة بوبي، ويتني هيوستن، هي الأخرى قد غرقت في حوض استحمام بأحد الفنادق في ولاية لوس أنجليس عام 2012 عشية حفل توزيع جوائز غرامي.

معلومة سرية

وقالت الجهات الطبية المسؤولة عن الفحص الطبي في مقاطعة فولتون، في بيان أصدرته، إن نتائج فحص وتشريح جثة بوبي كريستينا لن تنشر بأمر من المحكمة العليا في مقاطعة فولتون.

مصدر الصورة Getty Image caption دفنت بوبي كريستينا في أغسطس/ آب إلى جوار والدتها في إحدى مقابر ولاية نيو جيرسي

وأضافت أنها قد صنفت أسباب وطريقة وفاة بوبي كريستينا ضمن المعلومات السرية.

وكانت بوبي كريستينا الابنة الوحيدة لويتني هيوستن، وكان والدها مغني موسيقى "آر آند بي" الشهيرة بوبي براون.

وقد دفنت بوبي كريستينا في أغسطس/ آب إلى جوار والدتها في إحدى مقابر ولاية نيو جيرسي.

كانت بوبي كريستينا براون بدأت الغناء وتقديم الحفلات الغنائية الى جانب والدتها في عام 1999، وغنت معها بشكل ثنائي أغنية "حبي هو حبك" كما سجلت "ليتل درامر بوي" في البوم "هوليداي" عام 2003.