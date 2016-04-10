أنجلينا جولي تناقش قضية اللاجئين في ضيافة بي بي سي

مصدر الصورة EPA Image caption زارت جولي مخيما للاجئين السوريين في لبنان الشهر الماضي

تلقي الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي كلمة رئيسية حول أزمة اللاجئين في إطار يوم من التغطية الخاصة تنظمه بي بي سي.

ومن المقرر أن تُلقي جولي، وهي مبعوثة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، كلمتها في جلسة تُعقد يوم 16 مايو/ أيار المقبل.

وقالت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار "اتطلع لبحث هذه القضايا (بشأن اللاجئين) مع بي بي سي وجمهورها على مستوى العالم".

واعتبرت النجمة الأمريكية أن "النقاش حول أزمة اللاجئين في كثير من الأحيان يشوبه الاستقطاب ويكون مبنيا على الخوف والمفاهيم الخاطئة".

وأضافت "نحتاج إلى أن يكون لدينا مناقشة عقلانية تركز على كيفية تعزيز الأنظمة التي تهدف إلى حماية الفارين من الحرب والاضطهاد، مع ضرورة فهم والأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنين في الدول المضيفة".

واستطردت بالقول "الأهم من ذلك هو أننا نحتاج إلى معالجة الصراع وغياب الأمن، وهي الأسباب الأساسية للحركة الجماعية للمهاجرين".

وكانت جولي زارت في منتصف مارس/ آذار الماضي أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة سعد نايل بالقرب من زحلة في وادي البقاع في لبنان، على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود السورية.

ودعت جولي خلال زيارتها القوى الدولية إلى بذل المزيد من أجل إنهاء الصراع في سوريا المستمر منذ 5 أعوام، ومساعدة الملايين الذين فروا من الحرب.

وأودت الحرب السورية بحياة أكثر من 250 ألف شخص، بالإضافة إلى تشريد أكثر من نصف سكان البلد.

وقالت جولي في تصريحات خلال زيارتها إنه "لا يمكن التعامل مع المشكلات في العالم عن طريق المساعدات الإنسانية بدلا من الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية".

وفي إشارة إلى تدفق ملايين اللاجئين على الدول المجاورة لسوريا، قالت جولي إن المشكلة "ليست قاصرة على عشرات الآلاف من اللاجئين في أوروبا".

وتأوي تركيا والأردن ولبنان نحو 4.8 مليون لاجئ. ويشكل اللاجئون السوريون المسجلون في لبنان، وعددهم مليون، نحو ربع تعداد سكان البلاد.