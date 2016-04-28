بريطانيا: حظر خروج لوحة دينية أثرية بقيمة 5 ملايين جنيه

مصدر الصورة Arts Council England Image caption الجانب الأيسر لإحدى اللوحات الدينية المزدوجة تعود إلى القرن الرابع عشر

فرضت السلطات البريطانية حظرا على خروج مجموعة من القطع الفنية من بينها الجانب الأيسر لإحدى اللوحات الدينية المزدوجة التي تعود إلى القرن الرابع عشر وتصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه استرليني وكذلك عدم تصديرها إلى خارج بريطانيا.

وتضمنت القائمة التي وضعها المجلس الفني لانجلترا مخطوطة نادرة تعود إلى القرن السادس عشر ومزهرية تعود إلى العصر الفيكتوري من تصميم وليام بورغيس.

وكانت هذه الأعمال الفنية قد اشترتها مؤسسات بعد أن حظرت الحكومة مغادرتها البلاد وإمهالها الوقت لجمع الأموال.

وقالت دارين هينلي، مديرة المجلس، إن الحفاظ على هذه الأعمال الفنية يحظى "بقيمة كبيرة بين الجمهور".

يذكر أنه في حالة وجود قطعة فنية يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما وتحتاج إلى تصريح لتصديرها خارج بريطانيا، فإن لجنة المراجعة المعنية بتصدير الفن والقطع ذات الأهمية الثقافية، بالتعاون مع مجلس الفن في انجلترا تتخذ القرار بشأن وضع وأهمية القطعة داخليا.

وقال وزير الثقافة، إد فيزي، إن النظام "يساعدنا في الحفاظ على أكبر قدر من كنوزنا الوطنية في بريطانيا قدر الإمكان".

وأضاف : "شئ رائع أن تكون هذه القطع الفنية والثقافية والتاريخية المهمة معروضة في المتاحف وصالات العرض للجمهور كي تستمتع بها الأجيال القادمة".

وقال سير هايدن فيليبس، رئيس لجنة المراجعة، إنه في الوقت الذي "من الصواب فيه أن نحتفل بقدر ما حققناه من نجاحات، لكن ذلك لا يمنع عدم رضانا نظرا لوجود عدد من القطع المهمة خارج القائمة".