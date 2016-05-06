بي بي سي العربية تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة النشرة الإخبارية بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

Image caption عادل سليمان، رئيس تحرير إذاعة بي بي سي العربية، يقول إن الإذاعة تحرص على تطوير محتواها وشكلها بشكل مستمر.

فازت إذاعة بي بي سي العربية بالجائزة الأولى في مسابقة النشرة الإخبارية في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية سنويا في تونس.

وتأتي هذه الجائزة بعد ان قرر اتحاد إذاعات الدول العربية مشاركة الإذاعات الأجنبية الناطقة باللغة العربية في المسابقات التي ينظمها الاتحاد في مختلف فنون الإبداع الاذاعي والتليفزيوني لأول مرة العام الماضي.

والبرنامج الاخباري الذي فاز بالجائزة هو حلقة من برنامج عالم الظهيرة الذي يبث يوميا في الواحدة بتوقيت غرينتش على اذاعة بي بي سي.

ويقول عادل سليمان رئيس تحرير اذاعة بي بي سي العربية ان هذه الجائزة تكريم وتقدير للخدمة الإخبارية التي تقدمها اذاعة بي بي سي لمستمعيها في العالم العربي.

وأشار إلى أن تلك خدمة يومية تحرص بي بي سي على تطوير محتواها وشكلها بشكل مستمر لتناسب نمط استماع سريع التغير وجمهور حريص وواع يريد أن يعرف مايدور في عالمه بوسائل التلقي الحديثة وبإيقاع عصري ملائم.