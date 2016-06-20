مقتل الممثل انتون يلشين في حادث مأساوي

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قتل الممثل أنتون يلشين، الروسي المولد- الذي جسد شخصية تشيكوف في أفلام "ستار تريك" - بعدما دهسته سيارته الخاصة أمام منزله في لوس أنجيلس، حسبما أفادت الشرطة الأمريكية.

وتحركت سيارة يلشين إلى الخلف بعدما ترجل منها، لتحشره بينها وبين عمود صخري وبوابة منزله.

وتوفي بعد الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.

ولعب يلشين (27 عاما) شخصية بافيل تشيكوف وهو الدور الذي جعله مشهوراً.

وشارك في أفلام "ستار تريك (2009) و " ستار تريك في الظلام" (2013)، وأخيراً شارك في فيلم ثالث ، من المقرر عرضه الشهر المقبل.

وكتب الممثل زاكري كونتو - الذي شاركه التمثيل في سلسلة "سبوك" - على أنستغرام "عزيزي وصديقي، وقائدنا " اتان".

وقال "أن يلشين كان يتمتع بموهبة فذة، وكان لي شرف العمل معه"، مضيفاً "أعزي عائلته بفقدانهم ليتشين".

وولد يلشين لأبوين روسيين من أبرز المتزلجين في سانت بطرسبورغ، وانتقلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو طفل رضيع.