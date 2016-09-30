توم جونز يعود للتحكيم في برنامج "ذا فويس"

مصدر الصورة Image caption كان جونز، 76 عاما، حكما في المواسم الأربعة الأولى للبرنامج ولكنه لم يشارك في الموسم الأخير

يعود المغني البريطاني سير توم جونز إلى التحكيم في برنامج "ذا فويس" للمواهب الغنائية في نسخته البريطانية بعد أن ينتقل من بي بي سي إلى قناة "أي تي في" العام القادم.

واتهم جونز بي بي سي بأنها "سلكت مسلكا لا يليق" عندما أبعدته عن البرنامج العام الماضي.

ولكن "أي تي في" اشترت حقوق بث البرنامج بدءا من 2017، ودعته للتحكيم فيه.

وسينضم جونز إلى المحكمين الباقين في مقاعدهم الحمراء الشهيرة، وهم ويل أي آم، والمغنية والممثلة جينيفر هدسون، ونجم موسيقى الروك غافين روسديل.

وقال جونز "استمتعت للغاية في البرنامج وأتوق للعودة لاكتشاف ومساعدة مواهب جديدة. وبالطبع أعود لصديقي ويل أي آم".

وكان جونز، 76 عاما، حكما في المواسم الأربعة الأولى للبرنامج ولكنه لم يشارك في الموسم الأخير.

وفي العام الماضي قال جونز إنه يشعر بخيبة الأمل إن مسؤولي بي بي سي قالوا له "بدون أي تشاور أو نقاش من أي نوع" إنه لن يعود إلى البرنامج.

وفازت هادسون، التي كانت بداية ظهورها في برنامج المواهب "أمريكان أيدول" عام 2004، بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "فتيات الأحلام" عام 2007 وبجائزة غرامي عام 2009.

وقالت إنها "سعيدة للغاية للانضمام إلى لجنة التحكيم الرائعة" ل "ذا فويس يو كيه".

وقالت شوبون غرين رئيسة برامج المنوعات في "أي تي في" إنها "سعيدة للغاية بلجنة التحكيم".

وأضافت "جميع المحكمين نجوم عالميون في عالم الموسيقى".