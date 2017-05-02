"حديث الساعة " وثيقة حماس الجديدة

بعد نحو ثلاثين عاما من صدور ميثاق حركة حماس الفلسطينية، أعلنت الحركة عن وثيقة جديدة تتألف من اثنين وأربعين بندا قبلت فيها وللمرة الأولى بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وليس على كامل التراب الفلسطيني. كما نأت الحركة بنفسها في وثيقتها الجديدة عن جماعة الإخوان المسلمين بعد أن كان التعريف السابق للحركة هو أنها جناح من أجنحة جماعة الإخوان.

فما هي دلالات الوثيقة الجديدة والرسائل التي تود الحركة إيصالها ولمن ؟

وما تأثير ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية وفرص التوصل الى تسوية سلمية لها؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.