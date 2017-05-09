"حديث الساعة " ماذا بعد انتخابات الجزائر ؟

انتخابات برلمانية جزائرية لم تحمل نتائجها اية مفاجآت قد تؤثر على الخارطة السياسية الجزائرية , فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني والأحزاب المتحالفة معه بأغلبية المقاعد . وقد بلغت نسبة التصويت بحسب المصادر الرسمية 38 في المئة من إجمالي عدد الناخبين فيما اعتبر محللون جزائريون أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات لاسيما فئة الشباب يمثل رسالة قوية للسلطة ولعشرات الأحزاب التي فشلت في إقناعهم بالاستجابة لدعوتها إلى المشاركة القوية في الانتخابات. ويلف المشهد السياسي في الجزائر حالة من الغموض في ظل تردي الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تترقب الاوساط الجزائرية بدء عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد البت بصورة نهائية في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات. وتواجه الحكومة المرتقبة تحديات صعبة في ظل تراجع أسعار النفط والغاز وتفشي البطالة.

فما هو التشكيل المتوقع للحكومة الجزائرية الجديدة ومدى قدرتها على معالجة التحديات التي تواجهها؟

وما هي احتمالات تغير المشهد السياسي في الجزائر في الفترة المقبلة في ظل تردي الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.