إلى اي مدى اثرت هذ التطورات على تماسك التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس هادي؟

إعلان المجلس السياسي الانتقالي في جنوب اليمن مؤخرا كان بمثابة انقلاب وإنه تم احتواؤه بالفعل, هذا ما صرح به لبي بي سي رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر. وقد جاء الإعلان في عدن عن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة المحافظات الجنوبية في اليمن ليكشف عن حجم التحديات التي يوجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جانب بعض حلفائه النافذين في المناطق الجنوبية . ولم تقتصر هذه الخطوة على الداخل اليمني فحسب بل أثارت كثيرا من التساؤلات حول مدى تماسك التحالف العربي الداعم لشرعية الرئيس هادي في ظل ما تردد عن خلافات بين الرئيس اليمني وحلفائه الإماراتيين فضلا عن خلافات بين الرياض وأبو ظبي إزاء الأزمة اليمنية حرصت العاصمتان دوما على ألا تظهر للعلن.

إلى أي مدى أثرت هذ التطورات على تماسك التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس هادي؟

ما هي فرص نجاح الأمم المتحدة في تحقيق هدنة وإعادة الأطراف اليمنية إلى مائدة الحوار؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.