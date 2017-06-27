"حديث الساعة " واشنطن والأزمة الخليجية

جهد دبلوماسي تقوده واشنطن في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين أطراف الأزمة الناشبة حاليا في منطقة الخليج منذ ثلاثة اسابيع . مباحثات يجريها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانى على خلفية الأزمة , كما يتلقى الوزير الأمريكي مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد لله الصباح الذي تقود بلاده جهود وساطة خليجية لم تكلل حتى الأن بأي نجاح. وكان بيان للخارجية الأميركية قال إن قطر تجري مراجعة دقيقة لسلسلة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حتى يمكن إنهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها . وأشار البيان إلى أنه من الصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك عدة مجالات ملحوظة يمكن أن تشكل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة. وقد أمهلت دول المقاطعة قطر عشرة ايام للاستجابة لمطالبها وإلا سيتم اتخاذ إجراءات اخرى.

فهل أصبح مفتاح حل الازمة الآن في يد واشنطن وما دلالات ذلك؟

وماذا بعد انتهاء مهلة الأيام العشر التي أوشكت على الانتهاء ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.