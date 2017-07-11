"حديث الساعة : المشهد العراقي بعد تحرير الموصل

تحررت مدينة الموصل من أيدي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية بعد حرب دامية استمرت نحو تسعة أشهر يعتبرها كثيرون أنها واحدة من معارك النهاية للتنظيم المتشدد. وقد تميزت معركة الموصل بمشاركة كافة الكتل العرقية والطائفية الرئيسية في تحرير المدينة التاريخية وهو ما يعد نجاحا لاستراتيجية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

فما هو مستقبل التنظيم بعد أن خسر حاضرة ما أطلق عليه دولة الخلافة ؟

وكيف يمكن معالجة التحديات التي يواجهها المشهد السياسي العراقي بعد تحرير الموصل ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.