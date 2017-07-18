"حديث الساعة" الأزمة الليبية .. مبادرة السراج وأفق الحل

مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية أعلنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تنص على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في شهر مارس عام 2018. خارطة الطريق المقترحة تتضمن التعاون بين مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق من أجل الإتفاق على آلية تنفيذها. بعض القوى الليبية من بينها حزب العدالة والبناء ذو التوجه الاسلامي أعربت عن تأييدها لخارطة الطريق المقترحة غير أن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح أعلن رفضه للمبادرة معتبرا إياها أنها محاولة من جانب السراج لنيل الشرعية التي لم يحصل عليها عبر البرلمان.

فهل تمثل مبادرة السراج بداية الإنفراج للازمة الليبية أم تؤدي الى مزيد من التعقيد؟

وما مصير إتفاق الصخيرات في ظل ما تشهده الوقائع على الارض من تغيرات ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.