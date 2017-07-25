"حديث الساعة" المسجد الأقصى بين الدين والسياسة

Image caption المسجد الأقصى

رغم الملابسات الأمنية والاجراءات في المسجد الأقصى التي كانت سببا في ارتفاع حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين وتراجع اسرائيل عن بعضها إلا أن الأوضاع في القدس الشرقية لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والديني للأطراف المختلفة.

غير أن التوتر الحالي الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير يأتي في مرحلة تعيش فيها المنطقة العربية أزمات عديدة ربما تراجعت في ظلها الإهتمام بالقضية الفلسطينية بل أوجدت تحالفات جعلت اسرائيل أقرب إلى بعض دول المنطقة حسبما يرى البعض .

أزمات المنطقة تلقي بظلالها ايضا على الأطراف الفلسطينية وعلاقاتها بالأطراف الاقليمية . مواقف الاطراف المختلفة مما يجرى المسجد الاقصى في القدس الشرقية وتأثيره على الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في ظل ما يقال عن تقارب عربي اسرائيلي موضوع حلقة هذا الاسبوع في برنامج حديث الساعة الأربعاء بعد موجز السابعة بتوقيت غرينتش.