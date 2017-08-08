"حديث الساعة" موريتانيا .. ماذا بعد تبني التعديلات الدستورية؟

أسفرت نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا عن فوز معسكر مؤيدي التعديلات الدستورية بنسبة 85%، كما قاربت نسبة المشاركة في الإستفتاء ال 54% بحسب البيانات الرسمية للجنة الانتخابية. المعارضة الموريتانية التي قاطعت الاستفتاء رفضت الاعتراف بنتائجه مجددة اتهامها للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالسعي الى البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور الموريتاني. وقد نفى الرئيس ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة سعيه إلى الإستمرار في السطلة، غير أنه ألمح إلى أنه من المرجح ان يتم إدخال تعديلات أخرى على الدستور بما يتناسب مع تطورات الواقع الموريتاني حسب رأيه.

فما هي دلالات نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة في موريتانيا وما هي تبعاته؟

ما هي الخطوات المتوقعة من جانب السلطة الحاكمة في موريتانيا وما هي خيارات المعارضة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.