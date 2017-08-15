"حديث الساعة" المنظمات الحقوقية وأحداث العوامية

برزت أحداث بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية على السطح من جديد في ظل تواتر تقارير وبيانات لمنظمات حقوقية ووسائل إعلام تتهم الأمن السعودي بإنتهاكات لحقوق الإنسان في العوامية ولاسيما في حي المسورة، الذي تقول الرياض إنه تحول إلى معقل لإرهابيين مسلحين.

وقد ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الامن السعودية قد قامت بإغلاق البلدة ومحاصرة سكانها ، وتدمير بنيتها التحتية بشكل كبير، مستندة في ذلك إلى ما قالت إنها صور التقطت بالأقمار الإصطناعية.

وكانت قوات الأمن السعودي، قد بدأت قبل بضعة شهور عملية في بلدة العوامية تعرضت خلالها لهجمات وعمليات قصف عديدة من قبل مسلحين في حي المسورة بالبلدة، حيث تقول السلطات السعودية إنها تنفذ خطة لتطوير هذا الحي تتضمن إزالة المنازل القديمة، التي قالت إنها متهالكة وغير صالحة للسكن.

فما حقيقة الوضع في بلدة العوامية في ظل الاتهامات الموجهة للسلطات السعودية بانتهاك حقوق الانسان فيها ؟

وما تأثير ذلك على حالة الاصطفاف الطائفي في منطقة الخليج ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.