"حديث الساعة " الأزمة اليمنية بين حلفاء الداخل والخارج

رغم محاولات المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي التأكيد على تماسك تحالفهما إلا أنّ انتقاد الطرفين الحليفين لبعضهما مؤخرا صراحة او ضمنا، كان واضحا ليس في خطاب الزعيمين فقط بل فيما جاء على لسان بعص قيادات الطرفين. وان كانت دول التحالف الدولي التي ربما تعول على حدوث شرخ في تحالف على عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي فإن استراتيجية المملكة العربية السعودية والإمارات القطبين الرئيسين في التحالف الدولي لا تبدو ايضا متطابقة ايضا وفقا لمحللين وربما يؤثر الموقع الجغرافي للدولتين ومحاذاتهما لهذا الطرف أو ذاك في اليمن وما قد يمثله من خطر أو مصلحة لهما في المستقبل أو موقفهما من بعض الأطراف اليمنية دورا في رؤيتهما لحل الازمة اليمنية.

تحالف الداخل والخارج وتأثيره على الأزمة اليمنية واطرافها هو موضوع حلقة برنامج حديث الساعة هذا الأسبوع الأربعاء بعد موجز السابعة بتوقيت غرينتش.