بلا قيود من القاهرة!

نزعنا القيود عن "بلا قيود" وحررناه من تحكمات الجغرافيا. فمن الضيوف من لا يستطيع الطيران إلينا، ومنهم من لا يمكنه حتى القدوم إلى الاستوديو حيث القمر الصناعي صانع المعجزات.

صحيح أن البرنامج ينتقل أحياناً إلى الضيف حيث هو، لكن هذه المرة تقرر أن نفعلها كأصل لا كاستثناء. فليذهب البرنامج إلى ضيوفه لا العكس. هذه المرة في القاهرة، لكن على القائمة سلسلة عواصم عربية زاخرة بشخصيات تودون - مشاهدينا - الاستماع إليها تتحدث، إما لأنكم تحبونهم جداً، أو لأنهم يستفزونكم جداً.

في حلقة هذا الاسبوع يتحدث إلينا وزير المالية المصري د. عمرو الجارحي بلا قيود. لا حاجة لسرد الموضوعات الهامة التي يتعين عليك إثارتها عند محاورة شاغل هذا المنصب. فاقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان مُثقَل بالكثير والكثير. كمصرية أعاني وملايين غيري من انخفاض قيمة مدخراتي المتواضعة بحيث أمسَت أكثر تواضعاً بعد تعويم الجنيه. وكملايين أيضا أذوق الغلاء في أسعار السلع والخدمات وفاتورة الكهرباء والغاز كلما نزلت في إجازة، بل وقد يكون رصدي للطفرات أكثر حدةً من المقيمين في مصر على الدوام.

وقبل أن يتحول هذا المقال لشكوى من مر العيش (من النوع الذي يُرفَق بطلبات بزيادة الراتب) دعني عزيزي القارئ أفاجئك أن ما سبق لم يشغلني خلال التحضير للمقابلة بقدر ما أحارني نطق اسم الوزير، أألفظها بالجيم القاهرية أم بالمعطشة والتي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها الصحيحة التي تتفق مع النطق العربي السليم والمعتمدة هنا لدينا في بي بي سي.

والسبب في حيرتي أني - ولا أخفيكم سراً - دائماً ما أتحرج من نطق اسم أي شخص على غير الطريقة التي يقدم بها هو نفسه. فصديقتي مثلاً تسمي نفسها "نجلاء" وتقولها باعتزاز بالجيم القاهرية التي تشبه نطق القاف بالخليجية العامية، من أنا لأنطقها بأي طريقة أخرى!؟ لكن للمرونة حدود... فلا يخالجني شك أني سأضع خطاً فاصلاً مع صديقتنا الثالثة "آثار" إن حدث واستضفتها يوماً على الهواء... هي تقدم نفسها "آسار" باعتزاز لا يقل عن اعتزاز نجلاء، لكنني سأغامر بإزعاجها عوضاً عن أن أزعج النقاط الثلاثة التي لم تسئ إلى أي إنسان قط.

في النهاية عقدت العزم وخاطبتُ الوزير كما عَرَّف نفسه، فالجيم القاهرية لها مكانها الخاص في أذني.

تأخر علينا الوزير وتأخر وتأخر، لكننا انتظرنا ولن أقول بلا كلل، فالكلل أي التعب سيصيبك حتماً إن أنت جلست قرابة ساعتين محاطاً بالمعدات والزملاء القلقين من نفاد البطاريات. لكننا فزنا في النهاية بمقابلة أرجو أن ترقى لتوقعاتكم، وأعلم ان توقعاتكم بلا سقف.. وبلا قيود.

انتظروني أنا نوران سلام في مجموعة من المقابلات الخاصة ببلا قيود سجلتُها من من القاهرة.

بلا قيود يبث يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.