"وهنا فاجأنا شريف جميعاً بسؤال قائلاً: وهل الضغط النفسي والعصبي الشديد يمكن أن يسبب هذا المرض (السرطان) ؟

رد الطبيب على السؤال بأن هناك في جسم الانسان أكثر من جدار للمناعة وأن التعرض لضغط شديد الوطأة أو لحزن أو لقهر عميق وما إلى ذلك يمكن أن ينعكس جسدياً بإسقاط أحد جدران المناعة فيسهل اختراق نظام مناعتنا وبالتالي الإصابة بمرض السرطان ولكن لا توجد دلائل علمية على ذلك".

كان هذا الحوار الذي دار بين النائبة المصرية أنيسة حسونة وزوجها المستشار شريف والدكتور تامر النحاس حينما اكتشفت مرضها بالسرطان ومن هنا بدأت أولى كلمات كتابها "بدون سابق إنذار".

التقيت أنيسة حسونة لإجراء حوار معها يذاع في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "بتوقيت مصر"، وبعد حواري معها أدركت أن السرطان لم يكن المعضلة الوحيدة التي واجهت هذه المرأة التي أفنت عشرات السنوات من عمرها في تقديم أعمال خدماتية وتنموية وخيرية للمجتمع. بل كانت تواجهها معضلة إنكار وجود هذا المرض اللعين الذي حل دون سابق إنذار، وأصابتها حمى التساؤلات التي لم تترك لعقلها لحظة واحدة للهدوء والراحة والتفكير. لماذا أنا تحديدا ؟ ماذا فعلت لأصاب بالسرطان ؟ هل هذا معناه أني راحله ؟ هل سأترك أولادي وأحفادي وزوجي ومنزلي وأشيائي المحببة ؟ لماذا لا يشعر الناس بأني أصبحت مريضة سرطان ؟ هل كان لإحساسي بالإنكسار وعدم التقدير من جانب زملاء العمل دخلا في ضعف مناعتي؟

كل هذه الأسئلة ظلت بلا إجابات، ولكنها كادت أن تهدم جدارا جديدا من جدر المناعة لولا أن رأت براهين روحية اكتشفت معها أن الحياة تسير بشكل طبيعي ولا تتوقف عند رحيل أحد أو مرضه وان عليها وحدها أن تحارب من أجل حياتها، من أجل البقاء، من أجل ابنتيها، من أجل الأحفاد وأكيد من أجل شريف شريك الحياة والعمر ولحظات النصر والانكسار. استنفرت أنيسة حسونة روح الإنسان الذي لا يقهر، وعاشت أجواء النضال الدائم للروح البشرية لتثبت أن قدرة الإنسان على الإحتمال ليس لها حدود متى واجهت الاختبارات المؤلمة والأيام المظلمة أو الظروف القاسية غير المتوقعة.

بعد اللقاء ادركت أننا غالباً لا نعرف حدود قدرتنا الحقيقة لأن الظروف لا تضطرنا إلى استخدامها إلى أقصى حدود احتمالنا ولكن ساعة الجد نجد أنفسنا نكتشف آفاقاً جديدة لم تكن في مخيلتنا بشأن قدراتنا علي التحمل والمقاومة وتخطي الصعاب .

وحينما سألتها عن كلمة السر في تحدي مرض عضال والمواجهه والانتصار وحب الحياة قالت ببساطة (الحب) 'الحب هو من أعطاني القدره علي التحمل وقالت: كل من له حبيب لا يتأخر لحظه في ابلاغه فالأيام غير مضمونة واليوم الذي يمر لا يعوض بل إن اللحظه لا تتكرر مرة أخرى.

تفاصيل أكثر في حلقة الخميس من برنامج "بتوقيت مصر" الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش .