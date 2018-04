أبواب الاستوديو مفتوحة!

ضيفتاي يجمعهما الكثير.

نفس اللهجة السورية المحببة. على الأقل هكذا تخبرني أذني المصرية التي لن أدعي أنها تميز من أي حارة أنت بمجرد أن تتفوه ب "مرحبا".

نفس الفئة العمرية.

نفس الثقة والثبات والحجج الجاهزة.

بل وهناك تشابه ما في الخطوط العريضة لملامح الوجه. فلو قال قائل إنهما ابنتا عمومة لما استحال على المستمع التصديق.

لكن ضيفتاي أيضاً يفرقهما الكثير.

فواحدة تحدثنا من الرياض والثانية من القامشلي في سوريا.

الأولى ترحب بدخول قوات عربية إلى منطقة من سوريا ليست بالبعيدة عن موقع ضيفتنا الأخرى. تعتبره تفعيلاً لدور عربي طال انتظاره.

أما الثانية فتعارض ذلك تماماً باعتباره احتلالاً عربياً غير شرعي لا يختلف بتاتاً عن الاحتلال التركي أو الأمريكي أو الفرنسي.

مفارقة لافتة في حلقة هذا الأسبوع من حديث الساعة.

وفي الواقع فإن حلقة هذا الاسبوع تميزت وعلى غير العادة بأربع ضيفات من الجنس اللطيف مقابل ضيف واحد. وهذا مدعاة للسرور، فبي بي سي انتبهت لضعف تمثيل المرأة على شاشتها وهي حريصة على تصحيح ذلك الوضع. لكننا نعاني في البرنامج غالباً للعثور على ضيفة واحدة أمام سيل لا ينقطع - ولا قطعه الله - من الضيوف الرجال، وهكذا جاءت الحلقة لتثبت أن الأمل دائماً موجود، وأن أمانيك قد تتحقق وبقوة من حيث لا تدري ولا تحتسب.

ومشكلة عدم تمثيل المرأة على الشاشات مثار حديث في بريطانيا هذه الأيام، هناك برنامج في القناة المحلية لبي بي سي أهوى مشاهدته منذ عقد من الزمان اسمه Have I Got News For You. وهو ما يمكن ترجمته ربما إلى: "سمعت آخر خبر؟" البرنامج سياسي ساخر ضاحك لحد البكاء، وقد تحدثت الصحف البريطانية عنه كثيراً في الاسبوع الماضي لسبب لافت: أن إدارة البرنامج تجد صعوبة في العثور على سيدات من المشاهير لتدرن الحوار. وبالتالي فحلقة تلو الأخرى يديرها رجال، وقد استجابت بي بي سي لتساؤلات المشاهدين وأعلنت أنها ستبذل جهداً أكبر في سبيل ضمان ظهور سيدات في البرنامج.

ومن هنا فأنا أنادي السيدات في كل مكان: اظهرن على الشاشات واسمعونا صوتكن، في الجد أو في الهزل أو فيما بينهما، فأبواب استوديوهات بي بي سي مفتوحة أمامكن!