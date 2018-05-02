"دنيانا":الإختفاء القسري

ملف قديم جديد موضوع حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع. ملف يبدأ طرحه مع بداية كلّ حرب وكلّ صراع ولكنه لا ينتهي مع انتهائها. إنه ملف المخفيين قسرا. الآلاف بل ملايين الاشخاص في العالم العربي هم في عداد المفقودين. إحصاءات غير دقيقة لأعدادهم، وأهالي لا زالوا ينتظرون عودة ذويهم حتى بعد مرور عشرات السنين.

ما هو الاختفاء القسري؟ لماذا تلجأ بعض الانظمة أو الجماعات المسلحة لممارسة الاختفاء القسري؟ وهل الصوت المعارض في العالم العربي هو عرضة للاختفاء؟

تطرح الحلقة العديد من التساؤلات وتناقش أيضا موضوع السيدات اللواتي اعتقلن نتيجة دفاعهنّ عن قضية أو رأي ما.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة هالة العولقي صحفية وناشطة حقوقية من اليمن، ميسون البياتي مديرة منظمة أوديسا لتطوير المرأة من العراق، نعمة العلواني كاتبة ومعتقلة سابقة من سوريا، يارا الخواجة المتحدثة بإسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في بيروت، ووداد جربوع صحفية وباحثة في مركز سكايز من فلسطين. كما يشارك في الحلقة شباب عرب من مختلف الجامعات اللبنانية.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.