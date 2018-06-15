مع تعرضنا اليومي لمشاهد العنف والإقتتال، وبيننا مئات الآلاف يعيشون وسط هذه المشاهد لا بل يصنعونها، باتت الصحة النفسية عنواناً يوازي بأهميته الآثار المباشرة للحرب.

فهل يصح إهمالها؟ ولكن في الأساس فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل نحن أصحاء؟ هل في سلولكنا ما يشير إلى أن تلك المشاهد والأزمات إنعكست علينا؟ وهل يمكن ألا تنعكس علينا أصلاً؟

بعض المعالجين النفسيين يعتبر أن السلوك العنيف في العائلة الواحدة هو أحد تعبيرات تلك الانعكاسات السلبية لما نعيشه. أو حتى السلوك العنيف مع الآخر، والعنف هنا ليس بالضرورة عنفاً جسدياً فقط، قد يكون عنفاً لفظياً أو مجرد سلوك عنيف.

هنالك أيضا الشعور المتزايد بالإكتئاب، أو الخوف والشعور أن الموت أقرب مما كنا نظنه. تلك الإنعكسات لا تشمل بالضرورة فقط من يعيش تحت القصف أو يعاني من انكاسات الحروب، من تهجير وفقدان أحد الأقرباء أو فقدان المنزل إلخ من الأمور وإنما أيضا الفئات التي تعيش عن قرب ما يعيشه البلد الآخر. مع العلم أن للمشاهد العنيفة تأثيراً يوازي بحجمه أحياناً وحسب الفئات العمرية أولئك الذين يعيشون بشكل مباشر.

وإذا كانت حصانة بعض الأشخاص تمنع ظهور نتائج ما يعيشه فإن ذلك لا يعني أن تلك الإنعكاسات لن تظهر في المستقبل. فقد اظهرت دراسة أجريت مؤخراً أن المجتمع اللبناني عنيف في سلوكه في العديد من نواحي الحياة، منها مثلاً أثناء قيادة السيارة. وحسب نفس الدراسة التى عرضت في حلقة هذا الأسبوع من دنيانا، فإن ذلك من نتائج الحرب التي عاشها الللبنانيون حتى ولو انتهت قبل ثمانية وعشرين عاماً.

ولكن هل يأخذ موضوع الصحة النفسية جيزاً مهما في حياتنا الصحية؟ فنتابع طبيباً خاصاً كما نتابع فحصاً سنوياً أو زيارة طبيب بشكل دوري؟

الجواب على هذا السؤال هو بالنفي فالصحة النفسية ما زالت من التابوهات وهو ما خلصت اليه مشاركات دنينا وهن من لبنان والكويت وقطر. وما زال هذا الجانب يقع في زاوية مهملة من متابعتنا لوضعنا الصحي.

فالنظرة الى من يذهب الى طبيب نفسي لا تزال نظرة تشكيك في صحته العقلية لأن العلاج النفسي هو فقط للمجانين أو المنهارين عصبياًً وهو معيب بالنسبة للبعض أو في أحيان كثيرة يبقى طي الكتمان، حسب ما يعتقده كثيرون.

تساؤلات عدة تطرحها وتناقشها حلقة دنيانا لهذا الأسبوع مع أخصائيات في هذا المجال هنّ سهيلة غلوم إستشارية نفسية من قطر، بيبي الأميري طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين من الكويت، وليلى ديراني أخصائية نفسية للأطفال والمراهقين من لبنان.

دنيانا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش والساعة العاشرة مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون والاعادة يوم السبت الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، وعند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش والثانية والنصف ظهرا بتوقيت بيروت على راديو ال بي بي سي.