مخدرات أو مكيفات

يطل "دنيانا" عليكم هذا الأسبوع بحلة جديدة وبصيغة جديدة أيضا. وتتمثل الصيغة الجديدة في إعطاء مساحة للشباب للمشاركة معنا. فمرة كل شهر سيكون معنا على الأقل ثلاثون شابا وشابة للمشاركة في نقاش المواضيع المطروحة.

لكن البرنامج سيبقى مساحة للمرأة العربية للتعبير عن رأيها في قضايا الشأن العام أكانت الحدثية السياسية أو قضايا وطنها المصيرية أو القضايا الحقوقية والإجتماعية كي نكرس الخروج عن النمط السائد والذي بدأ يتراجع بخجل. فاستضافة المرأة على الشاشة لا يقتصر على القضايا المتصلة بالمرأة. هذا ما يريد البرنامج كسره بحيث أن المرأة مواطنة لها رأي وموقف ونشاط أيضا، وهي عنصر فاعل في المجتمع وقد شاركت في المظاهرات وهتفت مطالبة بالتغيير والإصلاح.

أما الحلة الجديدة فنريدها أن تشعركم أنكم معنا في جلسة غير رسمية تناقش براحة وانفتاح كل القضايا المطورحة.

أما قضية هذا الأسبوع فتتعلق بتشريع زراعة القنب الهندي ليس بهدف تشجيع التعاطي إنما لغايات المنفعة الإقتصادية ولاسيما الطبية منها.

مع ما يثيره هذا الموضوع من سجال وخوف. بالإضافة إلى نقاش حول أثر ما يعرف بالمكيفات هي التي تتوزع بتسميات مختلفة على العديد من الدول العربية ولها فعلها في "تغيير المزاج" حسب التوصيف الطبي للحالة التي يتركها تعاطي المخدرات أو المكيفات. والمكيفات كما توصف ليست في غالبيتها ممنوعة مع العلم أن مضارها ليست بقليلة.

ومشاركات دنيانا هن من قلب الدول المعنية بهذا السجال ولاسيما المغرب ولبنان ومصر بالإضافة إلى اليمن التي تكثر فيها الأصوات الداعية إلى منع زراعة القات ومنع تعاطيه على الرغم من أن القات بات جزءاً من الثقافة الإجتماعية لليمنيين. والشباب المشاركون معنا من دول عربية مختلفة كانت لهم نقاشات تتصل بالموضوع. واللافت في مداخلات الشباب هو أن هؤلاء يخشون تشريع الزراعة لأن حكومات الدول العربية ضعيفة وعاجزة عن مراقبة الإستخدام وضبطه ما يشير إلى غياب ثقة الشباب بحكوماتهم.

مشاركات دنيانا هذا الاسبوع هن رانيا ممدوح من مصر و جنان فايز خوري من لبنان و سمية الشعرة من المغرب و هدى العطاس من اليمن .

وسيكون في الحلقة أيضا شاب أدمن لخمسة عشر عاماً ومن عمر الثلاثة عشر يروي تجربته.

"دنيانا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش وعلى الإذاعة الساعة الثانية عشرة والنصف.

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