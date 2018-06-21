ألف صنعة وصنعة

نعيش في عالم أصبح فيه المهندس مطرباً والمطرب طباخاً والطباخ رساماً والرسام مذيعاً...

إنه عصر "السوشال ميديا" الذي غير مفاهيم التواصل وأدوات الخطاب.

بتنا نتفاجأ بمهارات بعض الأشخاص الذين اعتقدنا أننا نعرفهم عن كثب، لكنها مفاجأة قبيحة لأن المنافسة بينهم هي فقط لجذب آخرين لمتابعتهم بالرغم من يقينهم أن كثيرا منهم وهميون.

يسعدون ويتباهون عندما يتابعهم فلان من بلد قد لا نعلم موقعه على خريطتنا أو علان لم ولن يفهم أي حرف من اللغة التي نتكلمها.

مقاطع فيديو "بلا طعم ولا رائحة" وبث مباشر لا معنى له أصبح مفروض علينا أحيانا مشاهدة تفاهتها ،تغزو صفحاتنا من كل حدب وصوب بلا إذن أو استئذان.

قد لا يتوجب علينا العتب كثيرا على من يمكن وصفهم بعديمي الخبرة في آداب الإعلام ووسائله، بل من يجعلنا نأسف هم الذين اعتقدنا أنهم فهموا قواعد التواصل وأصول الاتصال، فأمامهم الان ملعب واسع للتسلية والشعور بأنهم من عالم الشهرة "الافتراضي".

ليس من الخطأ أن تكون مؤثرا في مجتمعك، لكنك لم تحقق إعجازا إن أصبحت الان من المؤثرين. كثر سبقوك في هذا المجال حتى قبل أن تكون السوشال ميديا هي وسيلتهم الوحيدة. لكن على من يصف نفسه بالمؤثر أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية على من يؤثر بهم، إن كانوا "حقيقيين" أو حتى "افتراضيين".

بعض الدول حاولت تنظيم قواعد عمل المؤثرين الاجتماعيين والحصول على رخصة لذلك تماما كما يحتاج الصحفي الى تصريح للعمل.

للبعض قد يبدو الامر نوعا من الرقابة غير المباشرة ، لكن ربما يعتبرها آخرون خطوة تحتاج اليها بعض الدول حتى ولو اقتصرت على "عالمنا الافتراضي".