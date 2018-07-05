وهب الأعضاء للحد من بيعها؟

عندما يصل الحديث إلى الموت وتحديداً مصير الجسد ما بعده، يصبح الأمر من المحرمات ولاسيما إذا كان الحديث يتصل بالرغبة في وهب الأعضاء أو حرق الجسد بعد الوفاة. فثقافة وهب الأعضاء ما زالت في حدود تقترب من الإنعدام لأن الجسد لا يجب أن يمس بالنسبة للرافضين للفكرة.

ويتراوح الرفض بين من يعتبر أن هنالك تحريم ديني على أعتبار أن الجسد هو من خلق الله ولا يمكن "العبث" به وبين من يخاف على كمال جسده والتشويه الذي سيلحق به.

ففي غالب الأحيان علاقة الناس بجسدها هي علاقة أساسها السعي للمحافظة عليه، كما هو ومن دون تشويه أو تغيير، وهي نظرة تنسحب إلى ما بعد الوفاة ما يحول دون التوصية بوهب الأعضاء، لأن بعض الناس لا يتخيلون ٫أنفسهم من دون أعين أو قلب أو كلية حتى بعد الوفاة.

من المتعارف عليه ٫ان كل إنسان ممكن أن يفيد ثمانية أشخاص إذا ما قرر وهب أعضائه بعد الوفاة.

فمن الممكن أن يساهم في وهب النور لكفيف أو أن ينقذ شخصاً بقلب متعثر أو بفشل كلوي، لكن عدداً محدوداً جداً يسجل هذه الرغبة حيث وجدت الآلية.

ففهي لبنان مثلاً، من أصل أربعة ملايين مواطن، عشرون ألفا سجلوا هذا الرغبة. أما لائحة الإنتظار لأشخاص بحاجة إلى أعضاء فهي أطول بكثير. والنسب شبيهة في الدول التي تبيح هذا الخيار.

وإذا كانت ثقافة وهب الأعضاء ما زالت شبه غائبة في العالم العربي فإن رغبة أي إنسان بحرق جسده بعد وفاته هي من فعل "الحرام" بالنسبة للبعض ومحظور حتى التفكير فيها، مع أن البعض يعتبرها حرية فردية كحريته في الإيمان أو الكفر أو التدين أو التشدد الخ من الحريات الفردية التى تعود للإنسان الحرية في اختيارها. مع العلم أن العديد من دون العالم ذهب إلى تشجيع هذا الإجراء لأسباب بيئة أو حتى لضيق المساحات في المقابر.

وفي الدول العربية التى تسمح بحرق الجسد بعد الوفاة تمتنع العائلة عن تنفيذ تلك الوصية في الكثير من الأحيان، لتعارض قناعاتها مع قناعة الشخص الذي أوصى بالحرق.

وإلى جانب السجال عن مصير الجسد وأحياناً بين صاحبه والأعراف والتقاليد، تبرز جريمة بيع الأعضاء وقد انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً في أكثر من دولة بسبب تراجع الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب الفقر والعوز ولاسيما في مناطق الحروب. حتى أن عصابات تنظم عمليات البيع برزت في بعض الدول، تعطي بائع أحد أعضائه وغالباً ما تكون الكلية، مالاً زهيداً مقابل ما يدفعه الشاري أصلاً.

ورغم سعي السلطات للحد منها إلا أنها غالباً ما تتفلت من أية رقابة وتجري في مستشفيات خاصة بعيداً عن الأضواء وبتواطىء من بعض الأطباء.

دنيانا هذا الأسبوع يناقش هذه القضايا ويتضمن مقابلات مع أحد اليمنيين الذي باع كلية عن طريق عصابة أمنت له السفر إلى مصر كما قال وأخرى مع أحد الأشخاص الذي ما زال على قيد الحياة لأن أحداً وهبه قلبه بعد الوفاة.

ويشارك في نقاش تلك القضايا، دينا شكري من مصر وهي رئيسة الرابطة العربية للطب الشرعي، وانعام العشا من الأردن وهي محامية ورئيسة جمعية تضامن النساء وفريدة يونان وهي منسقة الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء في لبنان.

تبث الحلقة يوم الجمعة في عرض أول الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش وتعاد في مواعيد تنتشر تباعاً على صفحاتنا على وسائل التواصل الإجتماعي.

كما تبث على الإذاعة يوم الدمعة الساعة الحادية عشرة والتصف غرينتش.

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