كيف تطور تحضير الخبز عبر العصور؟

اكتشف علماء أقدم دليل ملموس على صنع الخبز، من موقع حفر عمره 14 ألف عام.

العلماء قالوا إن ما وجدوه يبدو كقطعة خبز مسطحة الشكل لها مذاق كمذاق الخبز الحالي المصنوع من حبوب متعددة.

العينات المكتشفة، والتي كانت داخل موقد حجري في الصحراء السوداء في شمال شرقي الأردن، أظهرت بعد تحليلها تحت المجهر علامات على وجود عمليات طحن ونخل وعجن.

وكان صانعو الخبز في العصر الحجري يعتمدون على الدقيق المصنوع من القمح والشعير البري ويخلطونه بالجذور المسحوقة للنباتات ويضيفون إليه الماء، ثم يخبزونه.

فما الذي يضيفه هذا الاكتشاف إلى معرفتنا عن الخبز؟ وكيف وصل خبزنا اليوم إلى هيئته الحالية؟ الشيف محمد أورفلي يجيب على أسئلة محمد مطر.