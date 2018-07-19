الإلحاد في العالم العربي

سهل ربما أن تجد لبنانياً يجاهر بإلحاده في لبنان كما في سوريا حيث لا يوجد في القانون ما يجرم الملحد على معتقداته وربما أيضا في عدد محدود جداً من الدول العربية.

ولم يغير ما يسمى بالربيع العربي من القوانين المتصلة بالحريات الدينية، ففي تونس مثلا ما زال هنالك قانون يجرم الإلحاد رغم الإصلاحات التي طاولت القوانين بهد "ثورة الياسمين". لكن أن تعلن أنك ملحد في عدد آخر من الدول … فهذا يعني أن السجن سيكون من نصيبك وكذلك عقوبة الإعدام التي سبق أن نفذت في السعودية تحت هذا المسمى وكذلك في موريتانيا.

فالإلحاد في بعض تلك الدول مثله مثل الإرهاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وبعيداً عن القوانين فما زال هذا الموضوع من التابوهات المجتمعية التي تحد من المجاهرة به عند أصحاب هذا المعتقد.

وضعنا هذا الموضوع وكل ما يحيط به ضمن برمجتنا لعدد من المواضيع التي نريد طرحها مع شباب من العالم العربي على اعتبار أن صيغة البرنامج تغيرت وباتت تسمح باستضافة شباب كل ثلاث او اربع حلقات ليشاركوا معنا في النقاش.

حاولنا البحث عن شاب أو شابة من الذين ينشطون على وسائل التواصل الإجتماعي ويجاهرون بكونهم ملحدين. وعندما نقول يجاهرون لا يعني أنهم يضعون إسمهم الكامل أو صورتهم الشخصية فغالبية الحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي هي بأسماء مستعارة وبصور عامة غير شخصية، والمقصود بالمجاهرة أن الحساب يحمل عنواناً مثل: ملحد سعودي أو ملحد سوري الخ من الحسابات .

وقد قادنا البحث إلى العديد من هؤلاء لكنهم اعتذروا عن المشاركة. كما قادنا البحث إلى صفحة على فيس بوك بدأ الإنتباه لها يتسع فاستضفنا أحد مؤسسيها مازن أبو حمدان في الفقرة الخاصة بالإلحاد من البرنامج.

أما بالنسبة للمشاركات الثلاث في الحلقة فقد شهدت فترة التحضير اعتذارات متعددة بعد تأكيد، إلى أن رست على مشاركة مميزة من لبنان ومصر وسوريا ونقاش صريح مع مازن الذي تحفظ لا بل رفض الإشارة إليه بصفته كملحد لأن الإلحاد هو قناعة وليس قضية كما قال . في حين كانت مداخلات الشباب من البحرين وسوريا واليمن والسودان ولبنان والعراق لافتة في انفتاحها ولكن هل هذا هو الواقع ؟

تابعوا حلقة هذا الاسبوع من دنيانا وشاركونا بآرائكم على الصفحات الخاصة بالبرنامج .

تبث الحلقة الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش وتعاد السبت والأحد والثلاثاء في أوقات تنشر تباعاًعلى صفحة البرنامج مكاتبه على الراديو يوم الجمعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت غرينتش وتعاد عدة مرات على مدار الأسبوعفي أوقات تنشر على صفحاتنا