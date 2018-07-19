هل تؤثر الحرارة المرتفعة على الأداء؟

تعاني الكثير من الدول حول العالم هذه الأيام من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ويبدو أن لدرجات الحرارة المرتفعة تأثير على أدمغتنا وبالتالي على أدائنا في العمل كما يقول العلماء.

فقد وجد العلماء من جامعة هارفارد أن هناك فرقاً في أداء من يعملون أو يعيشون في مبان ترتفع بها درجات الحرارة لخلوها من مكيف الهواء وبين من هم في مبان مكيفة.

كما أكدت الدراسة أن التأثير السلبي لدرجات الحرارة المرتفعة لا يقتصر فقط على الفئات المستضعفة من الأطفال وكبار السن، بل هو يشمل كل فئات المجتمع.

فما الذي توصلت إليه الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية؟ وكيف تختلف عما سبقها من دراسات أخرى؟ ياسمين أبو خضرا سألت خوسيه غييرمو كيدنو لورنت Jose Guillermo Cedeno Laurent المدير المساعد لبرنامج المباني الصحية في جامعة هارفارد الأمريكية والذي أعد هذه الدراسة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الحرارة المرتفعة هل تؤثر على الأداء؟

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