من هي الفنانة السورية مي سكاف التي توفيت في غربتها؟

رحلت الفنانة السورية المعارضة مي سكاف عن عمر لم يبلغ الخمسين.

توفيت سكاف في العاصمة الفرنسية باريس يوم 23 يوليو/تموز 2018، وجاءت وفاتها في الغربة مخالفة لأمنيتها بالعودة إلى وطنها حيث كانت تتمنى أن تموت في سوريا وتدفن فيها حسبما عبرت في مايو/أيار الماضي عبر صفحتها على فيسبوك.

عرف الجمهور العربي سكاف كممثلة في أدوار عديدة ضمن مسلسلات تاريخية كمسلسل العبابيد، وفي أفلام سينمائية كصهيل الجهات للمخرج ماهر كدو.

غادرت سكاف سوريا بعد 2011 بسبب معارضتها للنظام ودعمها للاحتجاجات والتغيير، وكان لها دور قبل ذلك في دعم الممثلين الشباب من خلال تأسيس معهد الثياترو للتمثيل. كريمة كواح تحدثت إلى الممثل والمؤلف فادي الحسين الذي درس بمعهد الثياترو وسألته عن دور مي في هذا المعهد وعن إنجازاتها الفنية.