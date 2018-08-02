"دنيانا": مدن بلا حياة

في دنيانا هذا الأسبوع نذهب في الحلقة إلى مدن عربية عدة غيرت وتغيرت ملامحها مع مرور الوقت. مساحاتها العامة التي كانت يوما مقصدا لعموم الناس والمنفس الوحيد لهم، اليوم قلّ وجودها أو ربما انعدم بسبب الإجتياح الإسمنتي والإستثمارات الخاصة. الأمر الذي أحدث خللا في النسيج الاجتماعي.

الأبنية التراثية التي كانت تشكل هوية هذه المدن أيضا زالت وأُزيلت وأصبحت اليوم مجرد ذاكرة جميلة من تاريخ هذه المدن.

تناقش الحلقة أيضا موضوع العشوائيات. كيف تشكلت هذه المناطق التي تُصنف بغير الرسمية وغير المخططة عمرانيا؟ كيف يعيش أهلها؟ ولماذا هي مناطق مهملة؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة هبة نجم مهندسة معمارية من مصر، عبير سقسوق باحثة وناشطة مدينية من لبنان، سيرين مرزوقي مهندسة معمارية من تونس، وناجي راجي مؤسِّس جمعية "أنقذوا تراث بيروت".

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.