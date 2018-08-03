"المشهد" مع إبراهيم معلوف

سيرة موسيقية حافلة نكتشفها مع العازف والمؤلف اللبناني إبراهيم معلوف.

من طفولة قضى خلالها معلوف عطلته الصيفية في حرب لبنان، من المنزل الموسيقي الذي كان له دور كبير في شخصية معلوف واحترافه آلة الترومبيت. من الهجوم الإرهابي الذي استهدف باريس، خاصة حادثة "الباتاكلان" وكيف أثرت على إبراهيم معلوف. لماذا تمّ توقيفه من قبل الأمن؟ وكيف يتذكر عزفه على مسرح الباتاكلانلأول مرة بعد حادثة القتل؟

نقطة التحول التي جعلت من إبراهيم معلوف موسيقياً عالمياً معروفاً، ومشاهد عزفه مع وجوه عالمية معروفة، ستينغ، مونيكا بيلوتشي وغيرهم. وكيف كرّمت آلة الترومبيت التي يحترفها داليدا وأم كلثوم؟

عازف الترومبيت والمؤلف الموسيقي إبراهيم معلوف