إكسترا في أسبوع مع الكاتب البحريني حسن مدن
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إكسترا في أسبوع مع الكاتب البحريني حسن مدن

  • 4 أغسطس/ آب 2018

ضيف إكسترا في أسبوعهو الكاتب البحريني حسن مدن الذي أصدر عدداً من الكتب من بينها ترميم الذاكرة والكتابة بحبر أسود الذي يتحدث فيه عن فنون الكتابة والقراءة. تحدثنا مع مدن عن نشاطه السياسي، وعن ذكرياته مع بيروت التي حفرت اسمها في شبابه، كما أخبرنا عن علاقته بالكتب المسموعة، وبمناسبة إطلاق سراح عهد التميمي سألناه: هل ما زال الناس بحاجة إلى رموز؟ بالإضافة إلى موضوعات أخرى في حوار مع محمد مطر.