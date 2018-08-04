إكسترا في أسبوع مع الكاتب البحريني حسن مدن

ضيف إكسترا في أسبوعهو الكاتب البحريني حسن مدن الذي أصدر عدداً من الكتب من بينها ترميم الذاكرة والكتابة بحبر أسود الذي يتحدث فيه عن فنون الكتابة والقراءة. تحدثنا مع مدن عن نشاطه السياسي، وعن ذكرياته مع بيروت التي حفرت اسمها في شبابه، كما أخبرنا عن علاقته بالكتب المسموعة، وبمناسبة إطلاق سراح عهد التميمي سألناه: هل ما زال الناس بحاجة إلى رموز؟ بالإضافة إلى موضوعات أخرى في حوار مع محمد مطر.