"المشهد" مع فيان دخيل

قصص الايزيديات تحت ما يسمى بالدولة الاسلامية ترويها عضو مجلس النواب العراقي عن المكوّن الايزيدي فيان دخيل.

ذبح، سبي وانتهاكات انسانية متعددة شهدت عليها دخيل منذ أن أطلقت صرختها الشهيرة في البرلمان العراقي عام ٢٠١٤. ”أهلنا يذبحون تحت راية لا اله الا الله… نساؤنا تُسبى وتُباع في سوق الرق… أنقذونا“، أبرز التعابير التي ترجمت واقعا انسانيا عايشه الايزيديون وصنفت الحملة التي أقيمت ضدهم من قبل ما يسمى بالدولة الاسلامية ب“الابادة الجماعية“ بحسب منظمات دولية.

دخيل، ”المطلوبة رقم ١“ لدى ما يسمى بالدولة الاسلامية تروي أيضا كيف حُررت الفتيات التي سبين من قبل هذا التنظيم

عضو مجلس النواب العراقي فيان دخيل في المشهد مع جيزال خوري الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش