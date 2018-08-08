إكسترا التلفزيوني: التواصل من خارج قيد اللّغة

في الحلقة 44 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش أساليب التواصل من خارج إطار اللغة، مع ضيوفنا وسام كمال، الذي يعمل على عرض كوميدي بلغة الإشارة مخصص للصمّ، ولجين جباوي رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما نستقبل أسماء أحمد مؤسسة مشروع ”زها“ ونتعرّف على أسلوبها في تعزيز التواصل بين الأفراد من خلال الطعام.وفي الفيلم الخاص نشاهد كيف يرقص الصمّ على أنغام قلوبهم!