"دنيانا": سياحة سوداء

ليس البشر وحدهم المستهدفين من الحروب الدائرة في المنطقة العربية إنما الحجر أيضا. الحرب لم تضرب فقط الانسان بل ضربت أيضا ما صنعه هذا الإنسان من موروث ثقافي شكل هويته التاريخية والحضارية. في دنيانا هذا الأسبوع نقف عند الإرث الأثري الذي بعثره القصف والدمار ونسأل ماذا بقي لنا من هذا الإرث؟ كيف كان وكيف أصبح؟ نتناول أيضا موضوع القطاع السياحي وكيف أثرت الحرب عليه وكيف ساهمت في بروز ما يُعرف بالسياحة الدينية؟

ونناقش في الحلقة موضوع السياحة السوداء ونطرح سؤال حول مخلفات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي هل ستصبح ثكناتهم العسكرية وخطوط التماس التي يقاتلون عليها مقصدا للسياح من مختلف أنحاء العالم؟ أسئلة عدة تطرحها الحلقة ونناقشها مع خبيرات في هذا المجال هنّ جوان فرشخ عالمة آثار وكاتبة صحفية من لبنان، إلهام السنباني أستاذة جامعية وخبيرة في ترميم الآثار من اليمن، وليلى صالح عالمة آثار ومديرة الأبنية التراثية سابقا في محافظة نينوى في العراق. وينضم إليهنّ عمر عبد العزيز الحلاج مهندس معماري ومستشار تنموي من سوريا.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.