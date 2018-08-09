نصائح لنتواصل بطريقة أحسن
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إكسترا تلفزيوني: نصائح لنتواصل بطريقة أحسن

  • 9 أغسطس/ آب 2018

الثقة في الكلام وتجنب كثرة الأسئلة والإصغاء بتركيز، هذه بعض النصائح التي من شأنها تحسين أسلوب التواصل مع الآخر، نتابعها في هذا المقطع الكوميدي.