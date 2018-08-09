التواصل من خارج قيد اللّغة
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إكسترا تلفزيوني: التواصل من خارج قيد اللّغة

  • 9 أغسطس/ آب 2018

في الحلقة 44 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش أساليب التواصل من خارج إطار اللغة، مع ضيوفنا وسام كمال، الذي يعمل على عرض كوميدي بلغة الإشارة مخصص للصمّ، ولجين جباوي رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما نستقبل أسماء أحمد مؤسسة مشروع ”زها“ لنتعرّف على أسلوبها في تعزيز التواصل بين الأفراد من خلال الطعام.وفي الفيلم الخاص نشاهد كيف يرقص الصمّ على أنغام قلوبهم!