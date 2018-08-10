"المشهد" مع إبراهيم معلوف

سيرة موسيقية حافلة نكتشفها مع العازف والمؤلف اللبناني إبراهيم معلوف.

مشاهد من طفولة قضى خلالها معلوف عطلته الصيفية في حرب لبنان، ومن المنزل الموسيقي الذي كان له دور كبير في شخصية معلوف واحترافه آلة الترومبيت.

عودة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف باريس، خاصة حادثة "الباتاكلان" وكيف أثرت على إبراهيم معلوف. لماذا تمّ توقيفه من قبل الأمن؟ وكيف يتذكر عزفه على مسرح الباتاكلان لأول مرة بعد حادثة القتل؟

نقطة التحول التي جعلت من إبراهيم معلوف موسيقياً عالمياً معروفاً، ومشاهد عزفه مع وجوه عالمية معروفة، ستينغ، مونيكا بيلوتشي وغيرهم. وكيف كرّمت آلة الترومبيت التي يحترفها داليدا وأم كلثوم؟ وكيف تعكس موسيقاه هويته البحث عن الهوية.

عازف الترومبيت والمؤلف الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف.

في المشهد مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.