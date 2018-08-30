إيزيديات لا ترغبن العودة؟

عندما كنت مراسلة لسنوات طويلة قبل أن أنتقل إلى تقديم برنامج "دنيانا" والعمل التحريري على بعض البرامج، كنت أطرح على نفسي دائماً وجوب التخطيط لأي تغطية ولكن قبل كل شيء التعامل بمرونة مع ما يقدمه ما يحيط بالقصة من مفاجأة والتي قد تأخذ الموضوع إلى مكان آخر تماماً.

وفيما بعد في دورات تدريبية عدة مع زملاء في المهنة، كنا نناقش دائماً فكرة مفاجأة الميدان، ونحث زملاءنا الجدد على توسيع رقعة الإهتمام في الميدان ليس لللإحاطة بكل جوانب الموضوع فقط، إنما أيضاً لأن"الأرض" أو "الشارع" كما يحلو لبعض الزملاء تسميته، في إشارة إلى العمل في الميدان، تمتلىء بقصص تبقى في الظل رغم أهميتها لأن أحداً لم يعرها اهتماماً. ويبدو أن هذه المرونة التي تجعل من عين الصحافي وأذنه مصدراً أساسياً لما ينقله، تنطبق على مناحي المهنة كافة.

وهذا عملياً ما حصل معنا في الحلقة التي ستبث هذا الأسبوع من برنامج دنيانا.

كنا قد أعددنا حلقة تناقش التردي الكبير الحاصل في الأوضاع المعيشية لمواطني العالم العربي. فقد اتفقنا مع مجموعة مشاركات في مؤتمر عقدته "نظرة للدراسات النسوية" واجتماع آخر كان قد عقد في نفس الوقت لناشطات من اليمن، على تصوير حلقة تلامس الواقع المتردي والذي يؤثر على دور المرأة في بناء السلام. فدور المرأة في بناء السلام تحول في السنوات القليلة الماضية مادة أساسية لمؤتمرات نسائية واجتماعات عدة لنساء من العالم العربي وتحديداً من دول النزاع.

لكن مشاركة بهار علي وهي ناشطة نسائية من كردستان أخذت النقاش في جزء منه، إلى الكلام عن معطيات جديدة عن الإيزيديات المختطفات على يد تنظيم الدولة. فهي تعمل مع عوائل الإيزيديات وسط تعقيدات صادمة تحول دون عودة مئات من المختطفات الموجودات الآن في مخيمات إيواء لعائلات تنظيم الدولة أكان في سوريا أو العراق.

ويبدو أن السؤال المتصل بمصير المختطفات لا يرتبط فقط بمن بقي منهن على قيد الحياة، إنما أيضاً بمعتقدات وعادات هذا المجتمع وسط حديث عن عشرات الولادات من عناصر التنظيم ما زالت عودتهم غير مقبولة من هذا المجتمع ما يبقي الالاف حيث هن.

تابعوا الحلقة بتنوع نقاشها ولاسيما عن الإغتيال السياسي مع مشاركة "إنطلاق المتوكل" أبنة محمد عبدالملك المتوكل الذي اغتيل في شوارع صنعاء وما زالت التحقيقات في الجهة التى اغتالته معلقة بفعل الحرب.

تشاركنا في الحلقة أيضاعتيبة المرعبي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان في لبنان.

تبث الحلقة الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش وتعاد في أوقات ننشرها تباعا على صفحاتنا على وسائل التواصل الإجتماعي.

كما تبث الحلقة على الراديو في بث أول الجمعة الساعة الثانية عشرة والنصف غرينتش وتعاد أيضا في أوقات ننشرها تباعاً.