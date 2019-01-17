"دنيانا": 2030 الخطة الحلم؟

في واقع عربي يعيش شتى أنواع الأزمات من أزمات اقتصادية إلى أزمات إجتماعية فسياسية وثقافية، نأتي للحديث عن التنمية وتحديدا التنمية المستدامة التي من واجبها أن تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة حسب خطة 2030 التي اعتمدتها الدول عام 2015 بالتنسيق مع الأمم المتحدة. في ظل هذا الواقع وفي ظل الانقسامات التي تعيشها المنطقة العربية، نطرح السؤال الأبرز: “هل يمكن الحديث عن تنمية في ظل هكذا ظروف؟”. ماذا عن موقف الدول؟ هل الحكومات العربية مصممة وجادة في تنفيذ أجندة 2030؟ في المحور الثاني من النقاش نتحدث عن السياسات الضريبية التي دفعت المواطنون للخروج إلى الشارع رفضا للزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومات وللأوضاع المعيشية الصعبة. ولكن كيف يمكن أن تكون هذا السياسات أو الانظمة الضريبية وجه من أوجه التنمية؟ وكيف يمكن أن نحقق من خلال العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة إعتدال مجبري باحثة في مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب “كوثر” من تونس، جيهان أبو زيد أمينة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي، زهرة بزي مديرة البرامج في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية من لبنان. إضافة إلى كنده حتر المستشارة الاقليمية للمنطقة العربية في منظمة الشفافية الدولية من الأردن.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.