نور يخبو.. إلى حين..

لستُ من هواة المعلبات اللغوية.. أرى في المقولات المنقولة من فرد لآخر ومن وسيلة تواصل للتالية كسَلاً فكرياً ووجدانياً غير محبب.. لذا لا تستهويني الأمثال عل الرغم من إعجابي بالأسطر الخالدة لأبطالي من المفكرين والمبدعين والمناضلين، كغيري من الحلقات البشرية في سلسلة الفكر والإنسانية..

عبارة كغيرها تَركت على صفحة عقلي الصلبة بصمة رخوة غير باقية: لكل من اسمه نصيب.. على الرغم من نضال تجربتي الحياتية المتواضعة لإثبات خطأي.. قبل حوالي خمسة عشر عاماً وقعَتْ على زميلي وصديقي نور الدين زورقي عيناي للمرة الأولى.. في المكانِ المحبب لقلوبنا جميعا معشر أبناء بي بي سي القدامى وجيل الوسط.. بوش هاوس

عملنا كتفا بكتف لسنوات طويلة خلت، حتى خلال تلك التي غادرت فيها بي بي سي عربي وعملت في شقيقتها الناطقة بالإنجليزية لم يبخل عليّ بالنصح والنقاش، بل والمناكفة أحيانا.

اختلفنا واتفقنا وناقشنا الصحافة والحياة واللغة.. لكن نور الدين بقي ذا جانب لا يعلمه كثيرون إلانا عشْرته من الزملاء والقريبين.. فلصيقة أذنيه سميرة توفيق في كل استراحة لا تتغير منذ ما يتجاوز الربع قرن.. يحفظ كل أغنية وهمهمة وظهور وخبر لها كما يحفظ تواريخ الحرب الباردة في سلسلته الشهيرة على إذاعة لندن بي بي سي، والتي قمتُ بإعادة نشرها قبل فترة على تويتر..

يقرأ الصحافةَ البريطانية وكأنه تربى في فليت ستريت، شارع الصحافة اللندني، نقطة ضعفه أبناؤه وأسرته وليس في قلبه غلاوة أعمق من تلك التي للمغرب وطنه.

على الرغم من الاستثناءات وكرهي للمعلبات.. نور له من اسمه نصيب فعلا.. فبغيابه لستة أشهر في استراحة محارب يعود بعدها إلى بلا قيود وللأخبار ولمشاهديه ومستمعيه قريبا.. يخبو نورٌ إلى حين.. وأفتقدُه زميلاً وصديقاً خلوقاً لم يستنكف أن يستأذنني في تولي بلا قيود لما طلبت أن أبتعد عنه لفترة برغم أستاذيته وأسبقيته.. وهكذا تكون أخلاق الزملاء..

في بلا قيود هذا الأسبوع نور آخر يتوسط علم كردستان العراق شمس، لها مدلول في الثقافة الكردية ومشروعها القومي. ابتداءا كلمة " كرد " "ستان" تعني أرض الكرد. ولألوان ورموز العلم. فالأحمر يرمز من وجهة نظر الثقافة الكردية التعبوية إلى "الفداء" والدم الذي يرى الأكراد أنهم قدموه في سبيل "الحرية والاستقلال"، بينما اللون الأخضر يرمز لطبيعة أرض كردستان الخضراء، وأخيرا يرمز الأبيض للسلام والمساواة. هذه الألوان لترتيبها دلالة من حيث الأولوية، أما الشمس مصدر النور فهي رمز عقائدي ورمزي كردي قديم يرمز للوحدة والحياة والدليل، فضلا عن تفرد شمس الأكراد في العلم بواحد وعشرين شعاعا ترمز للحادي والعشرين من مارس آذار، تاريخ عيد النيوروز.

أحاور في بلا قيود السيد بافل طالباني القيادي في هيئة القيادة العليا للاتحاد الوطني الكردستاني ، سألته لماذا مرشحان اثنان وليس واحدا للرئاسة ذهب بهما الحزبان الكرديان الأبرزان إلى بغداد؟ وهل يضمن ألا نشهد حربا أهلية كالفظائع التي شهدها الأكراد قبل عشرين عاما مع تلاوم الأكراد بعد فشل الاستفتاء الأخير في تحقيق طموح الأكراد في وطن منفصل عن العراق؟ وهل تتخلى واشنطن عن البشمركة كما يبدو أنها تخلت عن قوات سورية الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردية في سورية؟

بلا قيود مع رشا قنديل الأحد الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش