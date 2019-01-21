خسارات متتالية للمنتخبات العربية في #كأس_الأمم_الآسيوية

تفاعل المغردون العرب مع مباريات المنتخبات العربية في كأس الأمم الآسيوية بعد خسارة منتخبي الأردن وعمان أمام فيتنام وإيران.

#عمان_إيران

مصدر الصورة Getty Images Image caption المشجعون العمانيون اثناء مباراة منتخبهم أمام إيران

نبدأ بالتفاعل مع الهزيمة التي تلقاها المنتخب العماني أمام نظيره الإيراني في بطولة الأمم الآسيوية.

وانتهت المباراة بفوز إيران بهدفين نظيفين.

واستخدم المغردون العمانيون هاشتاغ #عمان_ايران لمواساة فريقهم "الأحمر".

وورد على هاشتاغ #عمان_إيران نحو عشرين ألف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.

#الاردن_فيتنام

مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبو فيتنام يتحفلون بالفوز

كما خسر المنتخب الأردني أمام نظيره الفيتنامي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.

وانتشر بدوره هاشتاغ #الاردن_فيتنام ليظهر في اكثر من 13 ألف تغريدة.

#السعودية_اليابان

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كما تلقى المنتخب السعودي خسارة أمام نظيره الياباني بهدف نظيف.

وظهر هاشتاغ #السعوديه_اليابان في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا الاثنين ورد عليه أكثر من عشرين ألف تغريدة.