خسارات متتالية للمنتخبات العربية في #كأس_الأمم_الآسيوية
تفاعل المغردون العرب مع مباريات المنتخبات العربية في كأس الأمم الآسيوية بعد خسارة منتخبي الأردن وعمان أمام فيتنام وإيران.
#عمان_إيران
نبدأ بالتفاعل مع الهزيمة التي تلقاها المنتخب العماني أمام نظيره الإيراني في بطولة الأمم الآسيوية.
وانتهت المباراة بفوز إيران بهدفين نظيفين.
واستخدم المغردون العمانيون هاشتاغ #عمان_ايران لمواساة فريقهم "الأحمر".
وورد على هاشتاغ #عمان_إيران نحو عشرين ألف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.
#الاردن_فيتنام
كما خسر المنتخب الأردني أمام نظيره الفيتنامي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.
وانتشر بدوره هاشتاغ #الاردن_فيتنام ليظهر في اكثر من 13 ألف تغريدة.
#السعودية_اليابان
كما تلقى المنتخب السعودي خسارة أمام نظيره الياباني بهدف نظيف.
وظهر هاشتاغ #السعوديه_اليابان في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا الاثنين ورد عليه أكثر من عشرين ألف تغريدة.