نقابة الصحفيين بين الحرية والمهنية والخدمات

ارتبط اسم نقابة الصحفيين في ذاكرتي بالحرية، وخصوصا أن سلم النقابة تربيت على أنه رمز للتعبير عن الرأي، كما أنه الملاذ الآمن لأي صاحب رأي معارض، لأي كلمة حق أمام حاكم أو مسؤول جائر مهما كانت مكانته. رأيتُ عَشرات كثيرة من الوقفات الإحتجاجية أمام النقابة سواء لأصحاب المهنة أو لأي صاحب حق أو مطلب أبت الحكومة أن تسمعه. وأتذكر آخر الوقفات الاحتجاجية تلك التي شارك فيها قطاع غير قليل من الرافضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. منذ هذه اللحظة لم يبرح الأمن مكانه من أمام النقابة. وتابعتُ باهتمام بالغ القضية التي عرفت بإقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، وهي القضية التي تم الحكم على نقيب الصحفيين السابق فيها بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ وذلك لإخفاء صحفيين مطلوبين داخل مقر النقابة.

وفي أول انتخابات للصحفيين بعد الأزمة التي عرفت بإقتحام نقابة الصحفيين، حاورتُ المرشح على منصب النقيب آنذاك عبد المحسن سلامة وكان لي لقاء معه في برنامج بتوقيت مصر أثناء ترشحة للانتخابات بإعتباره كان يُعتبَر المرشح الأوفر حظا والمدعوم وفقا لقطاع كبير من الجماعة الصحفية من الحكومة. وخلال حواري مع سلامة - الذي أصبح نقيبا للصحفيين لعامين - سألته مباشرة: "عدد من زملاءك الصحفيين يقولون إنك مرشح الأمن". غضب عبد المحسن سلامة من السؤال، ولكنه لم ينف هذه المعلومة صراحة، وأنا شخصياً ليس لدي أي دليل أو موقف يثبت هذا الأمر. ولكن الواقع أن نقابة الصحفيين على مدار العامين الماضيين أصبحت بالنسبة لي مجرد مبنى، وفقدت المعنى والرمز. لم أعد أسمع عن وقفة احتجاجية هنا أو حتى عن ندوة تثقيفية هناك. كنت أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك أذهب كثيراً لنقابة الصحفيين لحضور ندوات تثقيفية أو مناقشات سياسية وكان دائماً الداعي هو محمد إحسان عبد القدوس وهو الإخواني المعروف ومع ذلك لم يوقف لها نشاط، أما الآن فالنقابة خاوية وكل ما يهم الجماعة الصحفية الآن هو الخدمات التي تقدمها النقابة، أو هكذا يبدو الوضع لي. فلا ملفُ الصحفين المحبوسين تحرك، ولا الحديثُ عن الحريات بات أولوية.

ما جعلني أتذكر هذه المشاهد وغيرها كثير هو نقاشي في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر حول انتخابات نقابة الصحفيين، وضيفي هو محمد سعد عبد الحفيظ عضو نقابة الصحفيين، والذي بدأ كلامَه بأن النصاب القانوني لم يكتمل في الجمعية العمومية في الأول من شهر مارس لأن شباب الصحافة لديهم عزوف نتيجة المشهد السياسي الذي نعيشه هذه الأيام - على حد وصفه. وهو يرى أن الصحافة المصرية في مأزقٍ بين مشهد سياسي مرتبك وواقع صحفي مترد، حيث إن أكبر الصحف لا توزع أكثر من خمسين ألف نسخة بحسب ضيفي. أما الضيفة الثانية وهي مريم جبل مرشحة لعضوية مجلس النقابة فلها رأيٌ آخر، حيث ترى أن الأزمة في الصحفي الذي لا يتحرى الدقة من الخبر، وتقول إنه الذي لا يسعى وراء المصدر وضربت مثلاً وهو الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام المصرية عن اسم وزير النقل الجديد وبعد إذاعة الخبر اتضح أنه متوفى وأن الخبر مأخوذ عن تغريدة لشخص معروف باسم خالد عنخ آمون الأول. ضيفي يرى أن السبب يكمن في الدولة التي تريد أن تجعل من الصحافة مهنة الكذب، وضيفتي ترى أن المشكلة في الصحفي .

وأثناء كتابتي لهذه الكلمات الآن بعث لي صديق بفيديو لإعلامي مصري شهير وصاحب منصة إعلامية يومية يُطل بها على شاشة التليفزيون ليخاطب منها المصريين، يتحدث عن برنامج يبثُ علي بي بي سي وهو بي بي سي إكسترا ويقول "النهاردة باسم يوسف ضيف على بي بي سي إكسترا الساعة خمسة ونصف بتوقيت إنجلترا وبيتكلم عن مصر وبيهاجم مصر وكان قبل كده موجود جو شو تقريباً من إسبوعين أو شهر في نفس المكان في نفس البرنامج بيتكلم على مصر مع تقرير العفو الدولية وهيرمان رايتس وجمال عيد فأربع حاجات النهاردة خطة إنهاك وإزعاج الدولة تستكمل بالسخرية النهاردة مع باسم يوسف وبيقول الواد يوسف حسين قال إحنا بنسخر حتى نسقط مؤسسات." إلى هنا ينتهي كلام هذا الإعلامي الذي لم يهتم أن يشاهد الحلقة قبل ما يتحدث بكلامٍ لا أعرف من أين جاء به! فباسم تحدث في الحلقة عن النظام الغذائي الذي يتبعه ولم يتحدث إطلاقاً عن أي شئ له علاقة بالسياسة. وهنا أعود لكلام ضيوفي هل المشكلة في سقف الحريات أم في تحري الدقة أم أنها تعليمات يجب تنفيذها؟ وأين المهنية؟ وأين نقابة الصحفيين من تنفيذها؟

ما يميز برنامج بتوقيت مصر هو التنوع بين السياسي والإجتماعي والفني والرياضي. ولذلك كان لي لقاء مع هالة ماجد بطلة المبارزة بالسيف، لقاء أعطاني بعد يوم تصوير عن الحريات الضائعه ووزارة التموين التي ترغب في إعادة هيكلة منظومة الدعم، أعطاني أملاً وتفاؤلاً وثقةً بأن القادم أفضل وبأن الأباء الذين يهتمون برعاية بنات مصر وأبنائها رياضياً يمكن أن يكونوا هم أمل الحرية للأجيال المقبلة ،ببساطة الرياضة لا تفتح فقط مسام الجسم ولكنها تفتح العقل على الفهم وكره الظلم والرغبة في التغيير هكذا أراها أو هكذا أتمني .

بتوقيت مصر يأتيكم في السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش، التاسعة وخمس دقائق مساءاً بتوقيت القاهرة.