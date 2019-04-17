قلت له إن الفنان لديه قدرة أكبر على التعبير عن انفعالاته وما يجول في نفسه عن قارته الإنسانية الخاصة. ثم سألته: أي من مقطوعاتك عبّرت بها عن الحب مثلاً؟ فابتسم قائلاً: هذا سؤال صعب فأنا في أعمالي أركز على الأمل، التفاؤل، الطموح والأكثر اليقين.

اليقين بالنسبة للموسيقار هشام خرما يعيش في وجدانه، في خلايا عقله حتى وإن لم يبح به منذ صغره، فمقوطعته اليقين ألفها منذ عشرين عاماً إلى أن سنحت له الفرصة ووضعها في ألبوم موسيقي وعنوان الألبوم كان 'اليقين'.

كان مؤمناً بنفسه وبموهبته إيماناً شديداً منذ اللحظة الأولى، ولذا سألته: من أنت؟ وبعد شرحٍ طويل أجاب وقال: أنا المبدع. لديه ثقة شديدة فيما يقدمه ولكنني حينما حاولت أن أستثير الجانب الإنساني لم أجده، فهو شخص عملي جداً، وهو ما تعجبت له ووقفت أمامه طويلا؛ فكيف لمبدع أو فنان موهبتُه موجهة بالأثاث ناحية الوجدان أن يكون الجانبُ العملي لديه أكبر من الإنساني!

ولذلك قلت له: ألحانك لا تثير الشجن؛ هي حالة عادية تجعلني أبتسم ولا تثير إحساسي في أي اتجاه، فوافقني الرأي. فموسيقى هشام خرما موجهة نحو الأمل، التفاؤل، العمل، الثقة بالنفس، واليقين بأنك ستصل في يومٍ من الأيام لحلمك. وأخيراً سألته عن مخاوفه فقال: لا شئ؛ أنا لدي يقين.

انتهت الفقرة التي لو اخترت لها عنوانا لوضعت 'اليقين'.

ثم حاورتُ سيدة جعلتني أؤمن بأن ما بين اليقين والشك شعرة. فكانت ضيفتي مروة قناوي الأم التي كانت وفاة ابنها لحظة فارقة في حياتها منذ عام 2017 وهي الآن مضربة عن الطعام. لم تعترض على قضاء الله وقدره، ولكن على الطريقة التي ذهب بها يوسف، فهو مات بالخطأ، سقط أمام المارة غارقاً في دمائة نتيجة إصابته بطلق ناري عشوائي في موكب عُرسٍ، فعادة بعض أهل مصر ضربُ النار في الأفراح. أدين المتهمون، وهم أربعة، ولكن ألقيَ القبض على واحد فقط، والآخر براءة لأن سلاحة لم يكن مميتاً، والإثنان الآخران حُكم عليهما بسبع سنوات، اثنتان للقتل الخطأ وخمسٌ لحيازة سلاح ناري 'رشاش'.

ولكن ليس هذا ما جعل مروة قناوي تُضرب عن الطعام، بل أن المتهمين أحدهما ضابط شرطة والثاني نجل عضو مجلس نواب، ولم يُلقَ عليهما القبض. وتوجهت ببلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ولم يستجب أحد، فهل اليقين الذي يملأ هشام خرما يوجد مثله في حالة مروة قناوي؟ أم أن الطموح شئ والواقع المعاش والشعور بالظلم شئ آخر؟

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