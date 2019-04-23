اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها BBC News عربي تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها BBC News عربي

هذه قصة حب، عن كفاح وصمود زوجين أصمين في لبنان خلال إعدادهما لأهم يوم في حياتهما وهو يوم زفافهما. واجهت كارول المسيحية وحبيب المسلم عقبات وممارسات تمييزية يومية أثناء التحضير ليومها الكبير.

أحد الأشياء التي كانت تؤرقهما كانت الحاجة لاتخاذ قرار إذا ما كانا سينجبان أم لا. إذ أن طفلهما قد يعاني من نفس إعاقتهما. زفافهما ليس فقط للاحتفال بحبهما بل هو أيضا احتفال بنجاح مجتمعهما؛ مجتمع الصم في لبنان. إذ ساعدهما في التحضير للزواج معلمُ رقصٍ أصم، ومصمم أزياءٍ أصم، بالإضافة إلى مصمم جواهر أصم.