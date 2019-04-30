قضايا النساء: هل تهم الرجال؟

منذ القدم يحضر الاهتمام بالقضايا التي تخص المرأة، تحديداً فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، لكن تاريخ النشاط النسوي المطلبي المنظم في العالم العربي يعود إلى القرن التاسع العشر متأثراً بالعديد من حركات قضايا وحقوق المرأة حول العالم.

ومع تطور المجتمعات بدأت الحركات النسوية تتأطر في منظمات وجمعيات نسائية تعنى بقضايا أبرزها المساواة وإلغاء كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها المرأة.

البعض يرى أن أبرز ما يعيق استنهاض المرأة هو المجتمعات الذكورية وأن هناك من الرجال من لا يعرفون دور الحركات النسوية ويخطئون فهم طبيعة خصوصيتها.

فما هي الحركة النسوية؟ بسمة كراشة سألت أنيسة داودي، أستاذة اللسانيات في جامعة برمينغهام والمهتمة بالقضايا النسوية.

كما نستمع إلى بعض مستمعي بي بي إكسترا الرجال في المغرب والأردن لنعرف منهم رأيهم حول دور الحركات النسوية.