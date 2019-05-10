بلا قيود" مع عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني

قال عاطف الطراونة إنّ مجلس النواب الأردني، تناول موضوع صفقة الغاز مع اسرائيل، استناداً على أنّ الشركةَ الأردنيةَ الموقعةَ عليها، مملوكة مائة بالمائة للحكومة الأردنية، ما يتيح للمجلس نافذة لمحاسبة الحكومة الأردنية على الصفقة. وأوضح الطراونة أنّ مجلس النواب، وبعد مناقشات مطولة حول الصفقة، قرر الزام الحكومة بالاستفسار من قبل المحكمة الدستورية عن مدى دستورية اتفاقية الغاز مع اسرائيل. وأضاف الطراونة أنّ مجلس النواب الأردني قال كلمته والتي تتمثلُ في أنّ الاتفاقيةَ " مرفوضة برلمانياً وشعبياً ولن نقبل بها بأيِ حال من الأحوال" حسب قوله.

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