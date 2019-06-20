الحياة في كيس بلاستيك

الإنسان عدو ما يجهله، عدو ما يفوق حدود معرفته، يتمنى معرفة المستقبل ويخشاه، وهناك حكمة شهيرة لدى العرب تقول "لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع". في حقيقة الأمر حاولت جاهدة أن أعرف مصدر هذه الجملة ولم استطع نسبتها لأحد ولكن معناها وهو ما يهمني الآن هو الخوف حتى من المعرفة، والخوف نتاج طبيعي للجهل، جهل المستقبل، جهل تقلبات الدهر، جهل نتاج أفعالنا، فدائماً تتكرر أمامنا وكما تدين تدان. ولا شك لدي في أننا نعيش في دائرةٍ من الخوف لا تنتهي، والخلاف الوحيد هو درجة الخوف الموجودة بداخل كلٌ منا والتي تختلف طبقاً لدرجة الإيمان.

سبب حديثي اليوم عن الخوف هو فقرة كان السبب في مناقشة موضوعِها هو مقترح برلماني بشأن الأكياس البلاستيكة في مصر واستبدالِها بمواد صديقة للبيئة، إذ تشير الإحصاءات التي تداولها نواب البرلمان الي أن مصر تستهلك ١٢ مليار كيس بلاستيك سنوياً. وبعيداً عن الأرقام وبعيداً أيضاً عن إمكانية تطبيق قرار بمنع البلاستيك في دولة بحجم مصر يتحكم في أغلب مواطنيها العادة أكثر من القانون، فما قالته ضيفتي هو ما أثار خوفي، ضيفتي الدكتورة راجية الجرزاوي الباحثة في البيئة في المبادرة المصرية، قالت إن البلاستيك منتجٌ يَصعُب إعادة تدويره، وبالتالي بإمكانه أن يظل دون تحلل لمئات السنين، وحتى أماكن حرقة في مصر غير آمنة بنسبة ١٠٠بالمائة، وفي الغالب تتطاير حبيبات البلاستيك لتعود إلينا في الهواء، في الماء، في الطعام، فسألت هل هي من مسببات السرطان فأجابت بنعم. وهنا بدأت مخاوفي في الظهور أكثر حول مرض السرطان فبالأمس القريب كان السرطان مرضا أسمع به ولكن لا أراه قريب لهذه الدرجة، فيوماً بعد يوم أصبح يهاجم الأطفال، الشباب، والكل يتسآل لماذا السرطان أصبح قريب لهذه الدرجة؟ ولماذا يأتي بين عشيةٍ وضحاها دون إنذار؟ لماذا يحصد أرواح أحبائنا؟ وتذكرت أيضا أن مقدمة المقترح البرلماني هي النائبة أنيسة حسونة التي قد مرت بهذه التجربة واعتقادي الشخصي أنها بحثت كثيراً في مسببات هذا المرض واكتشفت أن من ضمن مسبباته هو البلاستيك.

بعد تسجيل الفقرة والإنتهاء من العمل ظللت أفكر كيف أستغني واستبدل نهائياً البلاستيك؟ وظللت أعدد في ذهني استخدماتي للبلاستيك، فوجدت أن الماء الذي اشربه يكون في زجاجات بلاستيكية، فقررت استبداله ولكن كيف؟ وإذا تمكنت من التخلص من بلاستيك زجاجات المياه، فكيف أتفادى أكواب البلاستيك التي أحتفظ فيها بالقهوة أثناء ذهابي للعمل؟ وكيف أتخلى عن رقائق الشيبس والحلويات والشوكولاتة؟ وكيف أقتع والدتي بالتخلص من علب الطعام البلاستيكية في الثلاجة؟ حتى الخبز البلدي يأتي كل وجبة في أكياس من البلاستيك! إنها حقا مشكلة اكتشفت أنها تحيطني من جميع الإتجاهات. ولذا قررت أنا أواجه الحقيقة وأساعد في تغيير الواقع وتثقيف المجتمع، وتحمست لأن أبدأ بنفسي بعد نفس عميق ورشفة من القهوة المثلجة التي أعشقها، واكتشفت أنه أيضا في كوب من البلاستيك!

ابتسمت، لكنني قررت أن ابدأ بنفسي لأنني اكتشفت أن حياتي وحياة من حولي قد تكون في خطر بسبب كيس بلاستيك.

أزمة استخدام البلاستيك، لن تكون الفقرة الوحيدة فهناك العديد من الموضوعات في حلقة هذا الأسبوع من برنامج (بتوقيت مصر)، حيث نناقش أيضاً في حلقة الليلة ثلاثة مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يلائم حقوق الإنسان: الزوج، الزوجة و الأبناء، وكل جهة من الجهات التي قدمت المقترحات تراها تتنصر لوجهة نظرها أو ما تهتم به فالأزهر ينتصر للشريعة، والمجلس القومي للمرأة ينتصر للمرأة، وحزب الوفد ينتصر للرجل، ومجلس النواب يحاول أن يفاضل بينهم ويأخذ ما ينتصر للأسرة والمجتمع.

وللفن نصيب في حلقتنا هذا الأسبوع حيث نتعرف على الموسيقار جورج قُلته، شاب في الثلاثنيات من عمره، لديه ثقة وطموح وتحدي تلمحها في عينيه منذ اللحظةٍ الأولي من مقابلته، ادعوكم للتعرف عليه عن قرب في حلقة الليلة من بتوقيت مصر.

استأذنكم بعد ذلك في استراحة قصيرة نعود بعدها اليكم بكل جديد .

بتوقيت مصر يأتيكم في تمام السابعة وخمس دقائق مساءاً بتوقيت غرينتش، التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على شاشة بي بي سي عربية.